Etwa 1500 Besucher, vor allem junge Menschen und Gäste mittleren Alters aus der ganzen Region, sind der Einladung gefolgt. Viele kamen mit Fahrrädern. In kleinen Gruppen auf Stühlen oder mitgebrachten Decken, ja sogar im Gras sitzend unterhielten sich die Gäste entspannt oder lauschten den beiden Bands. Lisa Oribasi mit Band, später die Band „Brücke Ferns“ begeisterten mit ihrer Musik. Zwischen Umbrella House und Buckminster Fuller Dome wurde flaniert, an Stehtischen geplaudert oder an einem der Essenstände gewartet. Aus Hasel ist die Familie Koprian gekommen. Sie sind nicht das erste Mal am Vitra Sommerfest. Ihnen gefällt die gute Musik, die Atmosphäre und die Bewegungsfreiheit auf dem Gelände. „Wir treffen hier auf ein angenehmes Publikum“, stellt das Paar fest. Das Gelände kennt auch die Familie Bitterli gut, die mit Sohn und dessen Freundin aus Riehen gekommen ist. Es gefällt ihnen sehr gut. „Es herrscht eine mega gute Stimmung, ein richtiges Urlaubsfeeling“, so der Tenor. Mit fünf Freundinnen ist Julia Jascur aus Lörrach gekommen, die an diesem Abend ihren Geburtstag feiert. „Wir treffen hier Freunde und lassen es uns gut gehen“, sagt die junge Frau lachend. Auch Kinder waren bei der Veranstaltung zu sehen. So der siebenjährige Linus, der mit seinen Eltern und seinem Bruder aus Lörrach gekommen ist. Der Papa arbeitet bei der Vitra und Linus wollte mal sehen, wo das ist. Auf jeden Fall, „mir gefällt es gut, vor allem die Nutella-Waffel, darauf freue ich mich“, sagt der Bub. Shop und Museum hatten zur Feier des Tages länger geöffnet. Das Angebot wurde rege genutzt.