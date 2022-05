Weil am Rhein Urlaubslust statt Ausweisfrust

Weil am Rhein. „Es kommt immer wieder vor, dass uns Menschen kurz vor knapp kontaktieren. Wir versuchen unser Bestes, aber das klappt nicht immer. Schließlich herrscht so kurz vor den Pfingst- und Sommerferien Hochkonjunktur in diesem speziellen Bereich“, macht Viviana Rizzo vom Bürgerbüro der Stadt Weil am Rhein deutlich. „Und so kommt es hin und wieder vor, dass der Urlaubstraum quasi Last Minute wie eine Seifenblase zerplatzt.“

Deshalb rät das Bürgerbüro, dass sich alle reisewilligen Weiler rechtzeitig um ihre Unterlagen kümmern sollten.