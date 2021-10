Weil am Rhein Ute Delatorre nimmt Abschied von den Erzählern

Auch das Arbeiten mit dem Vorstand des Kesselhaus-Vereins sieht Delatorre als „eine von den wunderbaren Begleiterscheinungen des Erzählens“. „Ich habe jede Menge Kultur aufgesogen.“ Sie will dem Verein als Mitglied treu bleiben, aber auch dort künftig nicht mehr im Vorstand arbeiten.

Eigene Veranstaltungen

Die Weiler Erzählerin besitzt nun ein eigenes Kulturzentrum in Rammersmatt in den Vogesen. Sie hat dort die ehemalige Schule gekauft und aus dem Schulsaal einen Veranstaltungsort gemacht. „Hier finden Workshops, Konzerte, Theater statt. Ich gebe Kindern regelmäßig zweisprachige Erzählkurse. Das hört sich zunächst einmal großartig an, aber es braucht viel Zeit, um die Leute hier hinter dem Ofen vor zu locken. Darauf werde ich mich jetzt erst mal konzentrieren.“

Die in den Vogesen wohnende frischgebackene Rentnerin Ute Delatorre stammt aus Westfalen, wo sie in einer Familie mit vier Kindern aufgewachsen ist. Sie hat anfänglich Jura und dann Bibliothekswesen studiert, in der Universitätsbibliothek Tübingen gearbeitet, dann in der Weiler Stadtbibliothek und zuletzt in der Basler Pharmaindustrie. Sie ist Teil einer internationalen Familie mit italienischen, portugiesischen, algerischen, marokkanischen, französischen und deutschen Wurzeln. Die passionierte Hüte-Sammlerin hat vier Kinder, 13 Enkel und zwei Urenkel.