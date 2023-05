Weil am Rhein Vandalismus bringt Kosten mit sich

An Positivem konnte er vermelden, dass im vergangenen Jahr erstmals wieder alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden konnten, vom Weiler Rummel über das Festival „Baden in Blut“ und das Open-Air-Kino bis hin zum „Dino-Park“ und Zirkus-Gastspielen. Daneben wurde der Festplatz auch anderweitig vermietet, so dass mit 52 000 Euro Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Geländes wieder auf das Niveau von vor Corona erreicht wurde. Der Vertrag mit den Veranstaltern des Sport-Events „Parkrun“ wurde um weitere drei Jahre verlängert.

Der bestehende Pachtvertrag mit der Metzgerei Joachim Lederer, der den östlichen Teil des Hadid-Pavillons nutzt, wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Hierfür konnten im Wirtschaftsjahr 18 300 Euro an Pachterlösen erwirtschaftet werden, hinzu kommen Mieteinnahmen von rund 12 500 Euro für die Nutzung des westlichen Gebäudeteils durch das Trinationale Umweltzentrum (Truz). Ein deutliches Plus sei 2022 im Vergleich zum Vorjahr bei den Heizkosten im Hadid-Bau zu verzeichnen gewesen, es sei allerdings nicht ganz so hoch gewesen wie befürchtet, räumte Stoffel ein. Rechtzeitig zum Start der Kinosaison stand die neue Elektroverteilung beim Hadid-Pavillon zur Verfügung.