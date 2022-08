Weil am Rhein Vandalismus in der Kirche

Die Betroffenheit bei Pfarrer Möller ist groß. „Was bewegt Menschen, die eine Kirche derart zurichten?“ Diese Frage würde er gern der Person stellen, die für die Schändung und Beschädigung verantwortlich ist. Die katholischen Kirchen in Weil am Rhein seien bewusst offen zum Gebet und zur Stille und bieten in diesen heißen Tagen auch ein bisschen Abkühlung. „Kirchen werden leider immer mehr zu Zielscheiben von Angriffen. Dies ist in einem Land, in dem Religion zu den Grundwerten des Grundgesetzes gehört und durch dieses Gesetz geschützt ist, auch ein Angriff auf die Verfassung und kann keinen in Ruhe lassen“, findet Möller. Kritik an der Institution Kirche könne anders geäußert werden, als in dieser Form.