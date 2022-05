Weil am Rhein Varianten auf dem Prüfstand

Weil am Rhein. Nachhaltig, zentral und bedarfsorientiert soll es sein, das so genannte Blaulichtzentrum der Landespolizei, für das sich Oberbürgermeister Wolfgang Dietz seit geraumer Zeit stark macht. Das Polizeirevier Weil am Rhein und der Verkehrsdienst Weil am Rhein sollen, so der Plan, in Nachbarschaft der Feuerwehr direkt an der B 3 ein gemeinsames Gebäude beziehen.

In einem Schreiben an Dietz hat Wilfried Klenk, Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, nun den aktuellen Sachstand bekannt gegeben.