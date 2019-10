Weil am Rhein Vater des Weinwegs feiert

Weil am Rhein (sc). Geboren und aufgewachsen ist der Jubilar in Lörrach. Dort hat er die Oberrealschule, das heutige Hans-Thoma-Gymnasium, besucht. Es folgte eine Lehre ein der Eisenwarenhandlung Behringer in Lörrach. „Ich habe einen sehr guten Lehrherrn gehabt“, erinnert sich Heinz Obrecht, deshalb sei er noch zwei Jahre nach der Lehre dort geblieben. Bei Blaser, einem großen Haushaltswaren- und Eisenwarengeschäft in Basel, war der Jubilar fünf Jahre lang für den Werkzeugeinkauf verantwortlich. Schließlich begann er bei der Firma Lonza, wo er bis zur Pension blieb. Anfangs arbeitete er im Technischen Einkauf, zuletzt war er als Leiter für den Gesamteinkauf verantwortlich. Geschäftskontakte in die ehemalige DDR hätten ihm sehr detaillierte Einblicke in die dortigen Strukturen und die daraus resultierende Entwicklung gewährt.

Durch seinen Vater, der beim Landratsamt in Lörrach tätig war, lernte Obrecht seine Frau kennen. 1954 heiratete das Paar, das zwei Töchter bekam und sich heute über fünf Enkel freut. Mit der Familie ging es in den Ferien nach Südtirol oder ins Tessin. Später, als die Kinder größer waren, machte der Jubilar mit seiner Frau Reisen mit Studiosus, die durch ganz Europa führten. Auf diesen Reisen habe er viel gelernt und Verständnis für andere Kulturen entwickelt, sagt Heinz Obrecht. Eine Reise ist ihm noch gut in Erinnerung. 1989 hielt er sich in Kanada auf, damals erfuhr er weit weg von daheim vom Mauerfall in Berlin.