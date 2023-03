Weil am Rhein VdK-Ortsverband wächst gewaltig

Ausblick

Somit gehört der Ortsverband mit dem insgesamt 653 Mitgliedern zu den größten Vereinigungen im Stadtgebiet. „Wir sind ein Sozialverband“, betonte der zweite Vorsitzende Herbert Armbruster an der Jahresversammlung in der AWO-Begegnungsstätte. Der Vorsitzenden Maria Baumgartner-Rüsch oblag es, auf einen wichtigen Termin bei der AWO am 24. April hinzuweisen. Zu einem Vortrag werde ein Polizeibeamter erwartet. Es gehe um Betrügerei am Telefon. Passend dazu schilderten Anwesende schlimme eigene Erfahrungen.

Weiter hofft der Vorstand auf schöne Ausflüge und auf eine lohnende Beteiligung. Mangels Resonanz wurden im Vorjahr Fahrten abgesagt.