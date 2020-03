Weil am Rhein Velofahrer doch durch den Wiestunnel?

Auch Rainer Brenneisen aus Weil hat sich anlässlich dieses Themas schriftlich an unserer Zeitung gewandt: „Die Einlassung von OB Dietz ,Bequem durch die Krise geht nicht’, ist nicht zielführend und wird dem Ernst der Lage nicht gerecht.“

Am Montag gegen 15 Uhr sei er mit dem Auto von Lörrach in Richtung Weil auf der Zollfreien gefahren. „Vor dem Tunneleingang fuhr eine Radfahrerin Richtung Weil, auf Ansprache völlig verzweifelt: ,Was soll ich machen?’ Die Grenze in Alt-Weil sei dicht und der Radweg an der Wiese gesperrt.“

„Nahezu alternativlos“

Einen Umweg über Tüllingen inkauf zu nehmen oder das Fahrrad in die S-Bahn mitzunehmen hält Brenneisen für nicht zielführend. „Für Arbeitnehmer, welche das energetisch und umweltfreundlichste Verkehrsmittel nutzen, um die Versorgung der Menschen aufrecht zu erhalten, sollte man kreativere und intelligentere Lösungen finden können.“

Jetzt in Zeiten von Corona mit massiven Einschränkungen und Regelungen für die ganze Bevölkerung sei der Verweis auf die S-Bahn kontraproduktiv und ignorant. Denn zu den Fahrrädern kämen noch zusätzliche Fahrgäste hinzu, das Gedränge würde noch größer. „Wo bleibt da die geforderte Abstandsregel?“, fragt sich Brenneisen. Die Verbreitung des Virus würde noch beschleunigt werden.

Es benötige jetzt unkonventionelles Denken und intelligente Lösungen, etwa das Öffnen des Tunnels für alle und Tempo 30, einen ampelgeführten Einbahnverkehr mit einer Fahrbahn für Autos und einer Fahrbahn für den Fuß- und Radverkehr, schlägt Brenneisen vor. „Wahrscheinlich aus juristischen und Zuständigkeitsgründen nicht durchführbar.“ Am einfachsten wäre die Offenhaltung des Wieseradwegs bis zur Brücke am Naturbad, findet er. „Absperrung und Kontrolle Richtung Riehen und in die Langen Erlen sollte kein grenzüberwachendes Problem sein. Dies könne man tagsüber von etwa 6 bis 20 Uhr beschränken.

Sein Fazit: „Die Offenhaltung des Wiesewegs für Fußgänger und Radfahrer ist gerade wegen Corona, auch wegen der Klimaproblematik und der Volksgesundheit, nahezu alternativlos.“