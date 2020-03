Weil am Rhein Veranstaltungen: Das Risiko wird genau bewertet

Warum 200 Personen als Messlatte genommen wird, wissen weder OB Dietz noch Erster Bürgermeister Christoph Huber. „Außerhalb des Landkreises Lörrach wird im Land keine Zahl genannt.“ Es beruhe wohl auf der Einschätzung des Landratsamts. Dietz: „Viel ist relativ und eine Einschätzungsfrage.“ Das Fasnachtsfeuer Zum Fasnachtsfeuer am Tüllinger erwarten die IG Weiler Straßenfasnacht und die Narrenzunft für Samstag mehr als 200 Besucher, aber unter freiem Himmel. „Es ist kein geschlossener Raum und die Besucher können Abstand voneinander halten“, schilderte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher. Die Interaktionen untereinander seien überschaubar. „Das Fasnachtsfeuer ist aus der heutigen Sicht sicher“, bilanzierte Huber.

Das Wirtschaftstreffen am kommenden Mittwoch mit mehr als 300 Teilnehmern kann stattfinden und auf den Referenten, Ex-EU-Kommissar und Alt-Ministerpräsident Günther Oettinger, setzen. „Er freut sich sehr zu kommen“, hat der OB nachgefragt. Der Einladungskreis sei bekannt, sodass auch die Teilnehmer-Hintergründe nachvollziehbar seien.

Hygieneregeln gilt es aber einzuhalten. So muss im Rathaus dann die Möglichkeit bestehen, sich zu desinfizieren, eine „Desinfektions-Insel“ eingerichtet sein. Im Eingangsbereich müssen die Besucher Infos vom Robert-Koch-Institut erhalten, speziell zu Risikogebieten. Auch eine gute Belüftung und ein Luftaustausch ist zu gewährleisten. Statt eines großen Büffets gibt es jedoch nur Getränke. Der Austausch nach den Referaten im Foyer werde nicht untersagt. Die Sportlerehrung Die gleichen Auflagen wie beim Wirtschaftstreffen gibt es auch für die Sportlerehrung, die zwei Tage später stattfindet. Der Turn- und Sportring erwartet hier etwas unter 200 Teilnehmer. Diese erhalten ebenfalls nur Getränke und keine Häppchen. Die Auflagen sind einzuhalten. „Das ist eine Anordnung“, unterstreicht der OB. Eine Erfassung der Teilnehmer über eine Anwesenheitsliste sei aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. Weitere Veranstaltungen Prophylaktisch richtet die Rathaus-Spitze schon den Blick nach vorne im Veranstaltungskalender. Die Dino-Ausstellung am Sonntag in der Festhalle Haltingen findet statt. Dort seien laut Veranstalter aber nie mehr als 200 Personen gleichzeitig in der Festhalle. Noch unklar ist, wie mit der Feuerwehr-Hauptversammlung in zwei Wochen umgegangen wird, da dann mehr als 200 Wehrleute wohl im katholischen Gemeindehaus Weil sitzen. „Noch sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir die Entscheidung treffen“, weiß der OB um die aktuell nicht zu prognostizierende Coronavirusentwicklung. Kein „Klingender Samstag“ Der „Klingende Samstag“ am 21. März fällt definitiv aus. Der Vorsitzende des Gesangvereins Haltingen, Gustav Walliser, verweist hier auf das ältere Besucherklientel. Außerdem sei die Festhalle Haltingen ein geschlossener Raum mit Klimaregelung und etwa 350 Besucher würden ansonsten kommen. Hier rate die Landrätin eher zu einer Absage.

Aufführungen im TAM Im Theater am Mühlenrain sorgt sich Klaus-Peter Klein um die weitere Entwicklung. Abgesagt hat er noch keine Aufführung. So wird am Wochenende die Komödie „Sex isch gsünder als Kopfsalat“ aufgeführt, wozu voraussichtlich maximal 80 Personen kommen. Darüber hinaus liegen ihm auch noch keine Empfehlungen von Behörden vor, auch hätten sich noch keine Interessierten telefonisch gemeldet. Doch für die nächsten Wochen befürchtet Klein, dass es nicht so bleibt. „Das hätte ganz bittere Auswirkungen.“ Gerade da bei ihm im Haus die Erfolgskomödien derzeit die Kasse klingeln lassen. „Absagen wären ein bitterer Schlag.“