Weil am Rhein: Veranstaltungen zum Volkstrauertag

In Märkt gibt es um 9.15 Uhr eine Andacht auf dem Waldfriedhof durch Prädikant Hermann Zeh. Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegung findet um 10 Uhr am Ehrenmal statt. Neben dem Totengedenken wird es auch eine Ansprache sowie verschiedene Gedicht-, Lied- und Musikbeiträge geben. Mitwirkende sind der Ortschaftsrat, der Ortsvorsteher, der Eisenbahner Musikverein Weil am Rhein sowie die Hermann-Daur-Schule.

Vereine sind eingebunden

In Ötlingen beginnt die Gedenkfeier um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Anschließend wird am Gedenkmal auf dem Friedhof Pfarrerin Bertina Müller eine Ansprache halten. Würdevoll umrahmt wird der Anlass, bei dem auch eine Kranzniederlegung erfolgt, von den Konfirmanden, dem Männergesangsverein und dem Ortsvorsteher.