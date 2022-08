Weil am Rhein Verantwortung am Beckenrand

Von Beatrice Ehrlich

Weil am Rhein. Wenn das Freizeitbad am Morgen seine Pforten öffnet und sich die Becken erst langsam mit Besuchern füllen, dreht Liermann ihre Morgenrunde in den Technikräumen – tief unter dem Schwimmbad. Sie geht durch lange Gänge, vorbei an riesigen Rohren und Wassertanks, in denen das Wasser gereinigt und aufbereitet wird. Dem Wasser wird dosiert Chlor zugesetzt, der PH-Wert wird laufend kontrolliert und bei Bedarf durch Zuführung von Säure oder Lauge reguliert. Zu diesem Zweck verfügt jedes Becken über eine Mess- und Regelanlage, die auch vom Aufsichtsraum im Schwimmbad einzusehen ist. Nach rund 15 Minuten hat Liermann ihre Technikrunde durch den labyrinthartigen Untergrund beendet. Oben im Wellenbad herrscht jetzt schon reger Betrieb. Zusammen mit einem Kollegen behält Liermann die Badegäste im Erlebnisbad im Blick, eine weitere Kollegin kümmert sich um das Freibad, in dem heute zum ersten Mal seit Wochen nur wenig los ist. Der Freibadbetrieb geht in der zweiten Augusthälfte schon seinem Ende zu, sagt Liermann. Seit 2014, nach dem Ende ihrer Ausbildung in Lörrach, ist sie beim Laguna angestellt und kennt hier buchstäblich jeden Winkel.