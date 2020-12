Weil am Rhein Verbesserungen auf der Gartenbahn-Strecke

Auf der Strecke der S 6 wird ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember die jahrelang diskutierte Taktlücke um kurz vor Mitternacht zwischen Schopfheim und Zell im Wiesental geschlossen. Hierdurch verkehrt die S-Bahn um 22.40 Uhr aus Basel neu bis Zell im Wiesental (23.38 Uhr) und um 23.42 Uhr aus Zell zurück ans Rheinknie (0.27 Uhr). Außerdem sorgt die SBB für mehr Platz in ihren Zügen und verdoppelt bei zwei weiteren Verbindungen die Platzkapazität: Die Züge um 14.04 Uhr ab Basel SBB und um 15.04 Uhr ab Zell fahren mit einem weiteren Triebwagen in Doppeltraktion, bieten also neu 322 Sitzplätze.

Auch auf der S5 gibt es Neuigkeiten: Ein zusätzliches Zugpaar um 21.46 Uhr von Lörrach in Richtung Weil am Rhein und um 22.02 Uhr von Weil am Rhein nach Lörrach sorgt für eine direkte Anbindung an die dortigen geänderten Anschlusszüge, heißt es in der Mitteilung. „Diese Verbesserungen konnten nach Gesprächen mit dem Land Baden-Württemberg erzielt werden.“ Und so bietet die SBB auf der S6 von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts und auf der S5 zwischen 5.30 und 23 Uhr einen durchgehenden Halb- beziehungsweise Stundentakt in den Abendstunden.