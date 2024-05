Die Feuerwehr ist am Montag gegen 23.50 Uhr zum Weiler Umschlagbahnhof gerufen worden, da dort ein Auto brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Wagen bereits im Vollbrand, teilt die Polizei mit. Die Kameraden löschten das Fahrzeug sowie den umliegenden Bereich, der ebenfalls Feuer gefangen hatte. Das Auto brannte komplett aus. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, da der betroffene Wagen seit dem 1. Mai 2022 an der Örtlichkeit stehen soll und eine technische Ursache daher eher unwahrscheinlich erscheine, heißt es in der Mitteilung.