Ein Tatverdächtiger bei einem mutmaßlichen Kellereinbruch ist am Mittwoch in Friedlingen nach einem Zeugenhinweis vorläufig festgenommen worden. Gegen den 40-jährigen algerischen Staatsangehörigen wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er befindet sich im Gefängnis. Derzeit wird laut Polizei geprüft, ob der Festgenommene auch für ähnlich gelagerte Vorfälle in Betracht kommt, die sich im Lauf der Woche in Friedlingen ereignet hatten.