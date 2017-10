Weil am Rhein Verein mit Service für Allgemeinheit

Von Daniela Buch

Großen Andrang verzeichnete die alljährliche Ski-Börse des Skiclubs Weil am Rhein, die traditionell im Foyer der Realschule für Wintersportfans aus Nah und Fern veranstaltet wurde. Sie hielt ein stattliches Angebot an gebrauchten Artikeln und Bekleidung bereit.

Weil am Rhein. Die Anlieferung und Annahme erfolgte am Abend zuvor. Am Samstag dann ließen die Interessenten nicht lange auf sich warten, so dass wenige Minuten nach Türöffnung bereits ein reger Betrieb in den verschiedenen Abteilungen herrschte. Erfahrene Mitglieder des Skiclubs standen den Suchenden bei Bedarf für eine Beratung zur Verfügung, halfen bei der Auswahl und beim Anprobieren.

Dieses Mal waren besonders viele Snowboards, Ski-Helme, Kinder-Ski, Schuhe und Stöcke im Angebot – in hochwertiger Qualität, mitunter wie neu, und das alles zu einem Preis, der unter den Leihgebühren von Sportgeschäften liegt. „Die Ski-Börse ist ein Service, den der Verein für die Allgemeinheit bietet“, erklärte Ninja Wildemann vom Vorstandsteam. Von Vorteil sei für die Besucher dabei, dass die gebrauchten Artikel nicht nur von privater Hand stammten, mit dabei sei auch ausgemusterte Saisonware des Fachhandels.

Info-Tisch über Aktivitäten des Ski-Clubs

Der Verein nutzte die Ski-Börse, um auf seine Aktivitäten aufmerksam zu machen. An einem Infotisch war das gerade frisch gedruckte Saisonprogramm 2017/2018 erhältlich. Komplettiert wurde der Eindruck über das Vereinsleben anhand von Fotobüchern, in denen gemeinsame Ausflüge, Feiern und Touren dokumentiert waren. Verstärkt angekurbelt werden sollen die Ski- und Snowboard-Kurse speziell für Kinder. Mit einem ersten viertägigen Kurs wird vom 27. bis 30. Dezember in Melchsee-Frutt in der Schweiz begonnen. Einzelkurse in Todtnauberg sind zu anderen Terminen nach Absprache möglich. Für Grundschüler der dritten und vierten Klassenstufe wird ab Januar 2018 an drei Samstagen (13. Januar, 3. Februar, und 24. Februar) auch eine Ski-AG in Todtnauberg angeboten. An Schüler der Klassen 5 bis 10 richtet sich zeitgleich das „Sportliche Skifahren in der Gruppe“. Neu ist außerdem, dass der Verein über die Internetseite einen Newsletter anbietet, für den sich ebenfalls Nicht-Mitglieder eintragen lassen können. Auch die Anmeldungen für Kurse sind online möglich. Die Ski-Hütte in Todtnauberg wird während der Wintersaison am Wochenende vom Verein selbst bewirtet und steht auch Nicht-Mitgliedern und Wanderausflüglern zur Einkehr offen.

n Weitere Informationen rund um den Verein sind unter www.skiclub-weil-am-rhein.de im Internet zu finden.