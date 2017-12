Weil am Rhein Vereinsheim und Gartenhütte aufgebrochen

Weil am Rhein. Ein Vereinsheim und eine Gartenhütte am Weiherweg wurden über das vergangene Wochenende aufgebrochen. Während die Einbrecher in das Vereinsheim in der Nacht auf Montag eindrangen, wurde der Einbruch in die Gartenhütte bereits am Sonntagmittag bemerkt.

Schränke und Behältnisse in der Hütte standen offen. Es wurde allerdings nichts gestohlen. Aus dem Vereinsheim fehlen die Kaffeesahne und eine Flasche Ketchup. An den gewaltsam geöffneten Türen entstand aber ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.