Weil am Rhein Verkehr, Parkplätze & Co.

Eine Fußgängerzone zwischen Schlaufenkreisel und Sparkassenkreisel soll weniger Verkehr, mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität, mehr Platz für Fußgänger, eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums, eine zentrumsbildende Hauptstraße und ein Ort der Begegnung bewirken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Fußgängerzone sei keine Fußgängerzone, wenn dort Bus- oder Tramverkehr stattfinde, auch das sind Aussagen von skeptischen Bürger. Doch ist es durchaus üblich, dass öffentlicher Nahverkehr in einer Fußgängerzone mitgeführt wird. Man denke nur an Freiburg, Basel oder Offenburg, aber auch in Mannheim oder teilweise auch in Lörrach. Wichtig ist, dass sich alle Verkehrsarten, die in der Fußgängerzone zulässig sind, an die Schrittgeschwindigkeit halten.