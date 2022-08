Weil am Rhein Verkehrschaos wird befürchtet

Michael Griebling: „Die Fußgängerzone ist ein absoluter Schwachsinn. Verkehrstechnisch wird die Gartenstadt belastet werden. Die angebotenen Parkmöglichkeiten an der Hangkante, davon profitiert meiner Ansicht keiner in der Stadt. Poller einbauen und die einzige Tankstelle in Weil am Rhein auf der Leopoldshöhe einseitig blockieren. Hier wird es, wie im Einzelhandel auch, ordentliche Einbußen geben. Ich bin Handwerker, wie soll das mit der Zufahrt zu den Gebäuden im Bereich der geplanten Fußgängerzone funktionieren? Es wird nichts mehr funktionieren, so meine Prognose. Ich rechne mit einem Chaos.“

Marlies Barth: „Mir passt nicht, dass die Fußgängerzone nicht mit dem Fahrrad befahrbar sein wird. Da ist doch jede Menge Platz auf der Hauptstraße. Auch den Verkehr durch Wohngebiete schleusen, das ist kein guter Plan. Eine Fußgängerzone wird die Hauptstraße nicht beleben, das glaube ich nicht. Kein Mensch wird, nachdem er an der Hangkante eingekauft hat, noch in die Stadt laufen. Wozu? Ja, vielleicht gehen ein paar Leute in die Stadt, das wird aber den Schaden, den eine Fußgängerzone für den Einzelhandel anrichtet, nicht wett machen. Zwar bin ich von der Entscheidung nicht persönlich betroffen, dennoch, schauen wir uns doch mal die Hauptstraße an: Shisha-Bars, Wettbüros, Nagelstudios und so weiter.“

Christel Maier: „Es ist schlecht, wenn der Verkehr statt über die 100 Meter Hauptstraße durch Wohngebiete geführt wird. Ich halte das für überflüssig. Es wird durch die Fußgängerzone keine Zentrumsbildung geben. Wer an der Hangkante parkt und sein Geld dortlässt, macht sich danach nicht auf den Weg in den Rest der Stadt. Auf die ansässigen Geschäfte sehe ich schwierige Zeiten zukommen.“