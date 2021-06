Gerne sehen würden Märkter auch ein Blitzgerät in ihrem Ort. Auf die entsprechende Anfrage ist im Rathaus auf die neu geregelte Geschwindigkeitsüberwachung durch die Stadt Weil am Rhein verwiesen worden. Wie berichtet, wurde eine „Semi-Station“, also ein mobil-stationärer Blitzer, angeschafft, der in Weil ab Juli zum Einsatz kommen soll. Der Stadt steht aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit dem Dienstleister diese an sieben Tagen im Monat zur Verfügung, wobei am Tag als auch in der Nacht das Gerät zum Einsatz kommen kann. Auch ein 24-Stunden-Betrieb ist möglich.

Während sich Bürger im Ortschaftsrat kritisch äußerten angesichts einer geringen Anzahl an Tagen und den Lörracher Weg mit festen Blitzern bevorzugen, erkannte der Ortsvorsteher einen Weg hin zum Positiven. So seien in den zurückliegenden Jahren sukzessive Verbesserungen für Märkt erreicht worden. „Ich halte das Konzept trotz kritischer Punkte für ein Voranschreiten.“