Weil am Rhein: Verkehrspolitik im Fokus

Diskussionen über die Verlängerung der Tram

Gleich am Anfang der Diskussionen wurden mehrere Fragen zur Tram 8 plus aufgeworfen. Es ging um die Finanzierung und um die Umsetzung der Planungen, heißt es im Bericht weiter. Es sei nicht an Kritik gespart worden, jedoch wurden auch sehr konstruktive Ideen vorgeschlagen. Weiteres Thema war der Radverkehr, über den stark diskutiert worden sei. Hierzu seien Ideen ausgetauscht worden. Als Fazit ergab sich, dass das Straßenbahn-Projekt kritisch begleitet werden solle, hieß es. Die IG Velo gab viele Punkte zum Nachdenken mit auf den Weg. Markus Dembowski erläuterte in der Diskussion zum ÖPNV, welche Vorschläge von grüner Seite in den letzten Monaten gemacht worden seien. Dabei kam heraus, dass Optimierungen des Angebots bei einer Verwirklichung einer Straßenbahn-Verlängerung zum Tragen kommen könnten.