Weil am Rhein Verlässliche Planung ist schwierig

Frage: Meinen Sie, dass dieses Jahr wieder eine reguläre Senioren-Sommeraktion stattfinden kann – mit Stadtrundfahrt & Co.?

Wir hoffen und wollen das. Eine verbindliche Aussage dazu kann ich Ihnen aber leider noch nicht geben. Wir werden sehen müssen, wie sich die Situation mit Blick auf die Infektionszahlen entwickelt. Derzeit beginnen wir schon mit den Planungen, jedoch noch unter der Prämisse, dass wir die Senioren-Sommeraktion nur durchführen können, wenn es für die Teilnehmenden auch sicher ist. Das gilt natürlich auch für die Art von Angeboten, die wir mit aufnehmen können. Wir werden in Kürze mit unseren Partnern hierüber sprechen und sehen, was wir anbieten und welche Schutzmaßnahmen wir ergreifen können, damit die Angebote sicher sind.

Frage: Ist eigentlich die Engagementbörse noch auf dem Schirm?

Ja, natürlich! Wir haben diesen großen Wunsch aus der Bürgerbeteiligung nicht vergessen. Da es sich dabei jedoch um eine Großveranstaltung handelt, gilt auch hier, dass wir die Engagementbörse nur durchführen, wenn es für die Teilnehmer sicher ist. Das wäre in diesem Frühjahr aus unserer Sicht noch nicht der Fall gewesen. Wir hoffen, dass dies im Frühjahr 2023 der Fall sein könnte. Aber auch bei diesem Thema müssen wir abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Frage: Welche Pläne werden für 2022 sonst noch geschmiedet?

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die Senioren-Sommeraktion wieder durchführen können und auch die Veranstaltungs-Angebote für Senioren in Weil am Rhein wieder im vollen Umfang angeboten werden können. Leider ist „Planung“ in diesem Zusammenhang nicht so einfach, weil sich die Corona-Verordnungen ja fortlaufend an die Situation anpassen und sich daher oft ändern. Das macht eine verlässliche Planung schwierig.

Frage: Welche Rolle spielt mittlerweile der Newsletter? Gestartet wurde mit 80 Abonnenten, im Juli 2020 waren es 300. Konnte die Zahl weiter gesteigert werden?

Wir freuen uns noch immer über rund 300 Abonnenten. Das zeigt uns, dass wir mit diesem Angebot auf jeden Fall richtig liegen.

Frage: Die Seniorenberatungsstelle ist ein Anlaufpunkt im Rathaus für ältere Menschen. Dort wird auch immer wieder Unterstützung bei der Buchung von Impfterminen angeboten. Wird das eigentlich in Anspruch genommen?

Als die ersten Impfungen im Impfzentrum durchgeführt wurden, war die Seniorenberatungsstelle eine sehr wichtige Anlaufstelle für die Senioren. Es war damals sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, daher waren die Menschen froh, dass sie in der Beratungsstelle Unterstützung gefunden haben, und es konnten über 400 Impftermine über dieses Angebot vermittelt werden. Zwischenzeitlich gibt es ja zweimal monatlich das Impfangebot im Weiler Rathaus. Zum Beginn dieses Angebots wurden für Senioren bestimmte Zeitkontingente bereitgestellt, die über die Seniorenberatungsstelle gebucht werden konnten. Auch das haben viele Menschen gerne angenommen, insbesondere um sich die so wichtige Boosterimpfung zu holen. Zwischenzeitlich benötigen wir diese Sonderkontingente nicht mehr. Die Beratungsstelle unterstützt noch immer bei der Buchung eines Termins, wenn das gewünscht wird. Da wir die Impfangebote zweimal monatlich mit Termin und einmal im Monat ohne Termin machen können, verteilt sich der Andrang, und die Termine sind gut buchbar geworden.

Frage: Haben sich generell die Anliegen der Senioren in den zwei Jahren Pandemie verändert?

Generell verändert würde ich nicht sagen. Ich denke, dass es noch immer ein großes Bedürfnis nach Gemeinschaft, Veranstaltungen und bei vielen auch nach Möglichkeiten zum bürgerschaftlichen Engagement gibt. Die Pandemie hat sich meines Erachtens eher auf das Verhalten und das Denken der Menschen ausgewirkt – das ist ja bei allen Generationen so. Man überlegt sich heutzutage sehr genau, wo man hingeht und was man unternimmt, und ob man sich dadurch in Gefahr begibt, sich anzustecken. Wir stellen auch einen Bedarf an seriösen Informationsquellen fest. Wir informieren deshalb im Newsletter jeden Monat über die aktuelle Corona-Verordnung und verweisen zusätzlich auf die aktuellen Informationen auf unserer Webseite. Ich denke, alle wünschen sich nichts mehr, als zu einer gewissen Normalität zurückzukehren und wieder sorgenfrei das tun zu können, was man früher schon gerne unternommen hat.