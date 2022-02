Weil am Rhein Verschiedene Angebote an verschiedenen Schulen

Weil am Rhein (wz/sas). Ein Sachstandsbericht zur Grundschulbetreuung in der Stadt ist kürzlich dem Gemeinderat vorgelegt worden. Seit dem 1. August 2000 gibt es in Weil am Rhein das Angebot der Verlässlichen Grundschule (VGS), heißt es darin. Dieses Betreuungsangebot vor und nach dem regulären Unterricht bis 14 Uhr existiert an allen Weiler Grundschulstandorten. In den Anfängen waren es lediglich 43 Kinder, mittlerweile sind es knapp 400, die das städtische Angebot in Anspruch nehmen. Für festangemeldete Kinder belaufen sich die monatlichen Gebühren auf 25 Euro, heißt es.