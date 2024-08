Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger Heranwachsender sollen versucht haben einen Motorroller zu entwenden. Ein Zeuge hat am Samstag gegen 2.25 Uhr laut Polizei zwei Männer beobachtet, die in einem Hinterhof in der Mittleren Straße das Zündschloss eines Motorrollers manipulierten. Der Zeuge sprach die beiden wohl an, sodass diese dann den Motorroller wegschoben und die Flucht ergriffen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Motorroller in der Hauptstraße neben einem Lebensmittelgeschäft aufgefunden werden. Ebenso konnten im Zuge der Fahndung die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Der Motorroller wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der 18-Jährige wurde auf freien Fuß entlassen.