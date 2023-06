Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zwei Hauseingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Keller-Straße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelang der Unbekannte nicht in das Haus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621/97970 erreichbar.