Weil am Rhein: Versuchter Einbruch

Drei unbekannte weibliche Personen haben versucht, am Donnerstag gegen 18.35 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Isteiner Straße einzubrechen. Die drei versuchten, eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang, heißt es im Polizeibericht. Nach Sachlage gelangten sie nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Es ist unter Tel. 07621/1760 rund um die Uhr erreichbar.