Weil am Rhein Versuchter Handyraub

Zwei junge Männer sollen am Donnerstag gegen 22 Uhr am Weiler Bahnhof gemeinschaftlich versucht haben, ein Handy zu rauben. Die Tatverdächtigen sollen auf einen Fahrgast gemeinsam eingewirkt haben, der am Bahnsteig wartete und sein Handy in der Hand hielt, teilt die Polizei mit. Einer der Tatverdächtigen soll in der Folge das Handy ergriffen und versucht haben, dieses dem Fahrgast zu entreißen. Dieser setzte sich zur Wehr und entzog sich, in dem er in einen abfahrbereiten Zug stieg.