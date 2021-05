Weil am Rhein Versuchter Trickdiebstahl

Weil am Rhein - Ein 71-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 9.40 Uhr auf dem unteren Parkdeck am Rathausplatz von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser sagte, er habe ein Problem mit dem Auto und fragte den 71-Jährigen nach dessen Mitgliedschaft in einem Automobilclub. Der Senior suchte in seiner Geldbörse nach seiner Mitgliedskarte. Dabei griff der Unbekannte in das Geldscheinfach. Der 71-Jährige konnte seine Geldbörse noch rechtzeitig an sich nehmen