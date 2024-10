Kollision auf der Autobahn: Mit ihrem Mercedes war eine 20-Jährige am Mittwoch gegen 13.10 Uhr auf der A 98 unterwegs und beabsichtigte, beim Autobahndreieck Weil am Rhein auf die A 5 in Richtung Basel aufzufahren. Im Kurvenbereich soll ein silberner Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit von links über die Sperrfläche die 20-Jährige vorschriftswidrig überholt haben. Beim Überholen soll dieser zu scharf nach rechts gekommen sein, woraufhin beide Autos kollidierten. Die Frau prallte mit ihrem Wagen zuerst gegen die linke Leitplanke, bevor sie abgewiesen wurde und in der Kurvenmitte an die rechte Leitplanke prallte. Der Fahrer des silbernen Kombis fuhr weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden.