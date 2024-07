Nach Teilverbüßung einer dreijährigen Haftstrafe wurde ein 36-Jähriger vorzeitig aus der Haft entlassen, und in sein Heimatland abgeschoben. Jetzt reiste er erneut nach Deutschland ein und sitzt wieder in Haft. Am Freitagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn.