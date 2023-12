Weil am Rhein: Containerzug steckt in Mannheim fest

Seit dem frühen Freitagmorgen steckt ein mit rund 50 Containern beladener Güterzug von Contargo in Mannheim fest. „Wir waren zu optimistisch“, sagt Dirk Mayer, Manager für Kundenservice am Terminal-Standort Weil am Rhein. Der Zug sei in der Nacht auf Freitag planmäßig in Rotterdam losgefahren. Auf dem Weg in den Süden seien diverse Knotenpunkte zu überwinden.