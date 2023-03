Eigentlich war für die Weiler Stadtverwaltung schon alles in trockenen Tüchern. Ein Nachfolger für Tom Leischner, der die VHS-Leitung übernehmen sollte, schien gefunden, nur die Vertragsunterzeichnung stand noch aus. Dann aber, so erklärte Stadtsprecher Mirko Bähr am Rande der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, überlegte es sich der Kandidat doch noch anders. Die Stadt schreibt die Stelle nun erneut aus und geht in eine weitere Bewerbungsrunde. Laut Bähr wird es also noch mindestens bis zum Mai dauern, bis die Leitungsstelle bei der VHS neu besetzt ist. Wie berichtet, verlässt Leischner die Weiler VHS Ende des Monats in Richtung Lörrach. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird laut Bähr das Kulturamt die Aufgaben der VHS-Leitung schultern.