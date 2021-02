Weil am Rhein VHS-Semester startet online

Das VHS-Semester startet tatsächlich am kommenden Dienstag, 23. Februar, aber erst einmal nur online. Konkret bedeutet dies, dass 30 Kurse über das digitale Werkzeug der vhs.cloud angeboten werden, was Ersatztermine für den Präsenzbetrieb sind. „Sobald die Corona-Lage VHS-Kurse in der Gruppe wieder erlaubt, wechseln die Online-Kurse wieder in die echten Kursräume der Volkshochschule“, kündigt der Leiter an.

Bei dem Online-Start handele es sich also nur um den „Plan B“, um die Zeit des Lockdowns zu überbrücken, worüber nun 300 angemeldete Personen informiert wurden. Schon Mitte Januar hatte Leischner gegenüber unserer Zeitung bei der Programm-Vorstellung dieses „unter Vorbehalt“ getan. Nur die Integrationskurse laufen bereits unter den üblichen Corona-Auflagen – Abstand, Maske und Hygiene.

90 Prozent müssen warten

Nachdem nun klar ist, wie der Semesterstart erfolgt, werden alle angemeldeten Teilnehmer von der VHS angeschrieben, ob sie an ihrem gebuchten Kurs auch online teilnehmen möchten. „Es können noch weitere Teilnehmer dazu kommen, die bisher noch nicht angemeldet sind“, wirbt Leischner. Sprachen, Excel, Merktechniken, Pilates oder auch Yoga lassen sich beispielsweise ins Internet verlagern. Alle Online-Kurse sind auch auf der Startseite der VHS-Internetseite zu finden.

Rund 90 Prozent der Kurse können hingegen noch nicht starten. Beispielsweise sei die digitale Umsetzung im Fachbereich „Kultur/Gestalten“ nahezu unmöglich, so dass alle kreativen Fähigkeiten weiterhin in Wartestellung bleiben. Hier verweist Leischner exemplarisch auf Mal- oder Töpfer-Angebote. „Dies geht nicht online.“ Das bedeutet wiederum, dass sich die VHS hier in Wartestellung befindet, bis der analoge Unterricht wieder starten darf.

Hybrid starr rein digital

Mit Blick in die Zukunft kann sich Leischner für bestimmte Kurse gut Hybrid-Lösungen vorstellen, also dass neben dem Präsenzunterricht auch zusätzlich parallel die vhs.cloud als Lernplattform genutzt wird. Lerngruppe können sich also sowohl im realen Kursraum treffen, wie auch die digitalen Möglichkeiten zum Lernen in der vhs.cloud parallel nutzen. „Ich bin aber kein Verfechter der reinen Online-Versionen“, stellt er im Gespräch mit unserer Zeitung klar. Die Rückmeldungen zeigen ihm, dass sich alle trotz der neuen digitalen Möglichkeiten auf das Wiedersehen im Kursraum freuen. „Denn das soziale Miteinander ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt beim Lernen in der VHS.“