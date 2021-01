Weil am Rhein VHS stellt neues Programm unter Vorbehalt vor

Das VHS-Team befindet sich nicht mehr in Kurzarbeit, da eine Menge zu tun ist. So gilt es, sich um die Gebühren-Neuberechnungen zu kümmern. Aber auch die Vorbereitungen auf das neue Semester bringen einigen Aufwand mit sich. Zugleich hat Leischner nicht die Befürchtung, dass zu wenige Interessierte sich anmelden.

Neuer Fokus auf Ökologie

Die Leute würden nach den Angeboten und den Begegnungen lechzen, soweit diese mit dem passenden Hygienekonzept hinterlegt seien.

Neben den elf Kindernaturkursen, die zusammen mit dem Truz angeboten werden, gibt es auch vier Kurse für Erwachsene, die sich mit dem Thema Ökologie befassen, wie zum Beispiel beim Putzmittel selbst herstellen. Armin Wikmann bietet zudem im Bereich Ökologie einen Kurs zur ökologischen Vielfalt in naturnahen Gärten an.

Für die VHS ist dies zugleich ein Startschuss. Denn Leischner will künftig einen Schwerpunkt auf den Natur- und Klimaschutz legen. Dies sieht er als wichtigen Teil der Bildungsarbeit an. „Es ist wichtig, dass wir es angehen.“ Und diese Ausrichtung soll auf verschiedene Bereiche ausgeweitet werden.

Nur ein Integrationskurs

Lediglich einer von insgesamt elf Integrationskursen läuft aktuell. Zwar gilt dieses Angebot als unaufschiebbar und zu beruflichen Zwecken beziehungsweise für den Aufenthaltstitel notwendig, doch andere Faktoren sorgen für das Aussetzen. An den Vormittagskursen können die Mütter aufgrund des Notbetriebs von Betreuungseinrichtungen nicht teilnehmen, da die Kleinen daheim versorgt werden müssen. „Ansonsten würden wir diese Mütter abhängen, das wäre tragisch“, begründet Leischner den aktuellen Ausfall. Abends würden die Kurse erst nach 21 Uhr enden, also lange nach der nächtlichen Ausgangssperre, die derzeit im Land gilt. Der einzige Kurs finde nachmittags mit Mund-Nasen-Bedeckungspflicht während des Unterrichts, häufigem Lüften und dem greifenden Hygienekonzept statt. „Wir hoffen aber, bald wieder voll starten zu können.“ Denn der Bedeutung der Integrationskurse sei man sich bewusst.

Führung und Herbstzeitlose

Bei den Stadtführungen sind die Teilnehmer zwar an der frischen Luft, doch an engen Stellen könne der 1,50-Meter-Abstand nicht gewährleistet werden, so Leischner. Daher wurden die jüngsten Führungen abgesagt. Nun gilt die Plus-Eins-Maxime – so beispielsweise auch in Ötlingen bei 150 Jahre plus ein Jahr Hermann Daur. Bei den zehn Führungen handele es sich fast um das identische Programm aus dem Vorjahr.

Was bei den „Herbstzeitlosen“ stattfinden wird, steht noch nicht fest. Leiterin Caro Lefferts will hier noch separat zu gegebener Zeit informieren. Klar ist, dass es drei neue Termine für das Repair-Café geben wird, soweit dies dann erlaubt ist, muss Leischner auch hier einschränken.

Die VHS-Geschäftsstelle ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage noch geschlossen. Das Telefon ist zu den Öffnungszeiten besetzt und E-Mails werden beantwortet. Das neue Programmheft liegt ab heute an den geöffneten Auslagestellen aus und wird am Eingang des Haus der Volksbildung zur Abholung bereit gestellt. Zudem erscheint das Programm online unter www.vhs-weil-am- rhein.de.