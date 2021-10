Weil am Rhein Viel bewirkt für Radfahrer-Belange

Mehr Radverkehr & Co.

In seinem Rückblick auf die vergangenen Jahre betonte Wiechert die starke Zunahme des Radverkehrs. Zudem seien neue Zweiradvarianten wie Lastenräder, Räder mit Anhängern, Pedelecs, Liegeräder und E-Scooter auf den Radverkehrsanlagen unterwegs. Die dadurch entstehenden unterschiedlichen Nutzungsbedingungen erforderten breitere Radwege, und auf kombinierte Geh- und Radwege sollte künftig verzichtet werden. Um mehr Menschen aufs Rad zu bringen, sei aus der Sicht der IG Velo vor allem eine gute Infrastruktur sehr wichtig.

Außerdem erörterte Wiechert 16 verschiedene Maßnahmen, die in der Stadt Weil am Rhein in Bezug auf den Radverkehr teilweise erledigt, in Arbeit oder in Planung sind. So sei zum Beispiel die Situation für den Radverkehr am Altweiler Knoten zwar verbessert worden, aber keineswegs sicher, da unter anderem für den von der Zollfreien kommenden Verkehr die Einfahrt auf die Hauptstraße sehr schlecht einsehbar sei.

Kritik an der Cemagg

Im Großen und Ganzen sicher sei der neue Radweg an der Breslauer Straße. Ein negativer Aspekt seien allerdings die Glascontainer direkt am Radweg. Eine herbe Enttäuschung sei die Aufgabe des Projekts „Fahrradhotel“ im neuen Einkaufszentrum „Dreiländergalerie“. Die bisher vorgeschlagenen Alternativlösungen seien nicht akzeptabel, hier stehe das Management der „Dreiländergalerie“ noch in der Pflicht.

An einigen weiteren neuralgischen Punkten sei die Sicherheit verbessert oder die Situation entschärft worden, nicht so am Weilweg. Dieser werde, trotz Verbots, immer noch als Schleichweg von Autofahrern benutzt. Geeignete Maßnahmen, um dies zu unterbinden, seien dringend notwendig.

Als sehr kritisch erachtet der bisherige Vorsitzende auch der Zustand des Weiherwegs, heute eine ausgewiesene Fahrradroute von und nach Haltingen. Infolge der stark beschädigten Oberfläche sei dieser aber für Räder kaum befahrbar. Eine Sanierung hält Wiechert für unerlässlich.