Nur Positives hätten die zwölf beteiligten Zunftmeister erfahren. „Immer wieder hörte man Lob, wie das tolle, fünfviertelstündige Programm war. Die mit Humor und Spitzfindigkeit versehenen Verse wurden für diese Veranstaltung geschrieben und so verpackt, dass nichts ausgelassen wurde, was die vergangenen 20 Monate in der Welt, im Land oder in Weil am Rhein vorgefallen ist. Alle Besucher waren rundum zufrieden und ließen mit guter Kleidung und den vielen Cliquen in ihrem Häs die Kälte nicht an sich heran“, meint Winzer.

Die IG Weiler Straßenfasnacht präsentierte ihre Plakette, die ebenfalls bei den Besuchern gut ankam, und freut sich nun auf einen regen Verkauf ab dem 6. Januar bei allen IG-Cliquen und Zunftmeistern.