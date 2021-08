Weil am Rhein Viel Lob für Idee und Organisation

Weil am Rhein (sc). Die Resonanz sei absolut positiv, freute sich Kulturamtsleiter Peter Spörrer, der jeden Abend vor Ort ist. „Mein Lieblingsfilm, die deutsche Produktion ,Kids Run’, wird am Samstag gezeigt.“ Werner und Inge Linder: „Wir sind zum ersten Mal im Autokino. Dass wir gerade diesen Film ausgesucht haben, liegt daran, dass der Termin für uns passend war. Interessant ist für mich (Werner Linder), wie die Veranstaltung technisch funktioniert. Im Übrigen ist dieses Angebot eine gelungene Alternative zum Open- Air-Kino am Kieswerk. Auf diese Weise sind die Zuschauer wetterunabhängig, denn sie haben ein Dach über dem Kopf. Unser Enkel hat die Online-Bestellung übernommen. Bei der Gelegenheit hat er gleich das volle Paket mit Popcorn gebucht.“

Marion und Kurt Pister: „Bereits zum vierten Mal besuchen wir das Autokino. Ansonsten waren wir jedes Jahr mehrfach beim Kieswerk-Open-Air. Bei den Filmen haben wir keinen Favoriten. Etwas zum Knabbern liegt bereit, wir lassen uns nun davon überraschen, welcher Film gezeigt wird. Die Online-Buchung war für uns kein Problem. Dennoch wäre es sicher sinnvoll, wenn es eine stationäre Verkaufsstelle in der Stadt gäbe. Schließlich hat nicht jeder eine Internetverbindung. Und es wäre schön gewesen, wenn dieses tolle Angebot im vergangenen Jahr schon hätte realisiert werden können.“ Yvonne Weber, Michael Bischof und Hayet Dreher: „Wir sind mit dem Cabrio gekommen, um das Autokino-Feeling so richtig zu genießen. Einmal haben wir so etwas in Pratteln in der Schweiz schon erlebt. Warum wir hier sind: Ganz einfach, wir wollen etwas erfreuliches, nichts tiefgründiges sehen. Wir wollen uns verzücken und begeistern lassen. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir in schwierigen Zeiten, voller Katastrophen leben müssen. Wir wünschen uns für diesen Abend eine fröhliche Auszeit. Die Atmosphäre und das Miteinander sind toll, das genießen wir sehr.“ Barbara Würth mit Tochter Leandra: „Eigentlich fahren wir nur mit dem Fahrrad. Für den heutigen Abend haben wir uns extra ein Auto organisiert. Der Film hat uns angesprochen. Die Buchung im Internet hat einwandfrei geklappt. Wir haben etwas zum Knabbern dabei und wir werden uns einen schönen Abend machen. Einmal im Leben muss man so etwas gemacht haben.“