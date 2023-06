Weil am Rhein Viel Lob und Wünsche für das nächste Festival

Beim Stadtteilverein Friedlingen gleich gegenüber wurde belegtes Fladenbrot gut nachgefragt. Schleppend und dann immer besser lief es mit den eigens angefertigten Rindswürsten. „Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt“, lobt der Vorsitzende Volker Hentschel. Tische und Bänke rund um die Hütte hätten noch gefehlt – vielleicht dann im nächsten Jahr.

"Immer was zu tun" hatte der Mann am Grill bei den Sportschützen des ESV Weil am Rhein, die klassische weiße und rote Bratwürste im Angebot hatten. Zu Beginn sei wenig los gewesen, dann mehr. Nun werde man Bilanz ziehen und dann entscheiden, ob man im nächsten Jahr wieder mitmachen werde, erklärte Monika Blaschka vom Vorstand.

Eher "mau" lief es bei den "12 Gugge" aus Haltingen. Waffeln und Fleischkäsweckle fanden nicht die erwünschten Abnehmer. Steven Albrecht vom Vorstand nimmt an, dass es am Standort lag, weitab vom Rathausplatz und genau gegenüber eines Grillhauses mit großem Angebot. Die Frage nach einer weiteren Teilnahme am 3-Länder-Stadt-Festival ist für ihn noch offen. Eines aber ist sicher: "an dieser Stelle nicht".

Eher wenig los war auch beim Verein "Hindukusch - Zukunft für Afghanistan", berichtet die Vorsitzende Niloufar Hamidi. An dem Stand am Sparkassenplatz sind die Töpfe mit Hackfleischbällchen, Dal und Reis am Samstagabend noch voll. Es sei ihnen aber wichtig, hier gewesen zu sein und auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht zu haben, so die Vorsitzende. Der Verein unterstützt Frauen und Kinder in Afghanistan, zur Zeit sei wegen der Herrschaft der Taliban nur private Hilfe möglich, berichtet Hamidi.