Weil am Rhein Viel los bei der Vitra Summer Party

Vor einem Jahr sei er schon einmal hier gewesen, berichtete Rafael Kasischke aus Zürich. Die Stimmung empfinde er als „super happy, relaxed“, und das Wetter spiele auch mit. Durch die Art Basel hatte er eine Einladung erhalten. „Das hier ist ein Wohlfühlort“, sagte Kasischke.

Hans-Werner Breuer ist ein Geschäftspartner der Firma Vitra. Da sei es selbstverständlich, an der Summer Party teilzunehmen, sagte er. „Die Stimmung ist bestens, viele Nationalitäten sind hier, und es hat ein komplett gemischtes Publikum“, stellte er fest. Hier komme man zusammen, das mache dieses Fest aus.

Internationalität und Lebensfreude

Aus Freiburg war Petra Weede gekommen, die mit Vitra beruflich zusammenarbeitet. „Die Internationalität, die Lebensfreude, die Unbeschwertheit und Leichtigkeit“ an diesem Abend, das gefalle ihr. Hier treffe sie Bekannte aus ihrer Branche. Schon öfter war Matthias Dischinger aus Lörrach an einer Summer Party. Es fasziniere ihn, dass eine Firma so etwas organisiert. „Mich beeindruckt die Architektur“, sagte Dischinger.

Dann wurde es dunkel, noch immer saßen die Gäste auf dem Rasen oder einem der Stühle, flanierten hin und her, unterhielten sich angeregt. Viel Lachen war zu hören. Das Gelände erstrahlte in buntem Licht, was dem ganzen eine besondere Atmosphäre verlieh.