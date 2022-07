Weil am Rhein Viel los beim Fischerfest

Tische reichten nicht aus

Bewirtungsgarnituren hatten die Veranstalter vom Musikverein um die Vorsitzende Brigitta Götzmann und dem Förderverein um dessen Vorsitzende Rosemarie Zimmermann rund um den Bewirtungstrakt beim Löschweiher aufgebaut. Wegen des großen Zuspruchs bereits am Samstagabend wurden diese durch weitere Garnituren auf dem Spiel- und Bouleplatz ergänzt. Unter dem Dach und auch im Freien waren die Plätze bald nach Bewirtungsbeginn am Samstagabend voll belegt. Platz genommen hatte auch Jörg Kiefer aus Otterbach. Er freute sich sehr darüber, dass „endlich wieder etwas geht“. Dem Urteil schloss sich der Haltinger Reinhold Utke am Sonntagmittag an. Da war wieder enorm was los am Löschweiher, kamen viele Gäste auch mit dem (E)-Fahrrad oder zu Fuß und viele auch, um die Forellen nach entsprechender Vorbestellung fürs heimische Mahl abzuholen. Utke nahm sein Forelle lieber direkt auf dem Fest zu sich. Er freute sich besonders für den Veranstalter. Denn auch diesem fehlen, so wusste Utke, die Einnahmen der vergangenen Jahre. Am frühen Sonntagmittag vermeldeten die Musikvereins-Mitglieder Ausverkauf an Forellen. Auch für die Vorsitzende Brigitta Götzmann gab es zum Mittagsessen nur noch Grillwürste. „Kein Problem“, sagte die bestens aufgelegte Festchefin. 1200 Portionen Forellen habe man verkauft, dazu einiges an Grillwürsten und noch mehr an süßen Stücken in der Kaffeestube, so die Vorsitzende zufrieden.