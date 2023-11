Bei der Gründung der Guggemusik „Nodespucker“ im Jahr 2006 waren es Kinder, die Spaß an der fetzigen Musik gefunden hatten. Heute sind die Musiker zwischen 10 und 50 Jahre alt und das ganze Jahr über aktiv. Höhepunkt ist der jährliche Guggeball im Katholischen Gemeindehaus. So auch am Samstag. Die Gastgeber, die „Zieefägge“ aus Efringen-Kirchen, die „Räpplispalter“ aus Basel und die „Halli Galli Gugge“ aus Weil heizten den Besuchern kräftig ein.