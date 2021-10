Weil am Rhein Viel Spektakel rund ums Mittelalter

Gut fanden die Gäste auch, dass der Mittelaltermarkt mit seinem bunten Angebot an Vorführungen von Handwerkern, Gauklern, Feuerschluckern, kämpfenden Rittern und anmutigen Burgfräuleins räumlich getrennt vom klanggewaltig-rockigen Mittelalter-Spektakel war. Auf der MPS-Festivalwiese und einer dort aufgebauten Bühne spielten an allen drei Tagen Hochkaräter der Fantasy-Folk-Rock-Szene wie etwa „Saltatio Mortis“, „Mr. Hurley & Die Pulveraffen“, „Feuerschwanz“, „Fiddler’s Green“, „Versengold“ und „Schandmaul“ sowie „Subway to Sally“, „Letzte Instanz“ und „Cobblestone“. Dazu tanzten die Fans ausgelassen und zeigten damit, dass die Freude darüber, endlich wieder in Gemeinschaft feiern zu können, immens ist.

Das verspürte eigener Aussage zufolge auch der Veranstalter. Er betonte, dass er nächstes Jahr wieder Station in Weil am Rhein machen will. Auch bei hohen Auflagen, die aber dann hoffentlich nicht mehr bestehen, wie Hiller sagte. „Es gibt eine große Szene, der wir es einfach schuldig sind, unsere Spectaculums anzubieten“, betonte er.

