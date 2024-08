Weil am Rhein: Viel trinken, schwimmen gehen und leichte Kost

Tamara Nuzzo Foto: sc

Martina Meier: „Ich trinke viel. In meiner Freizeit gehe ich in meinen Garten. Nur, wenn es ganz extrem heiß ist, bleibe ich in der Wohnung. Wenn möglich, mache ich meine Besorgungen am Morgen, wenn es noch kühl ist. Ansonsten, was bleibt mir anderes übrig, ich mache einfach alles gemütlicher. Durch meinen Beruf, ich bin Gärtnerin, arbeite ich viel in der Sonne. Irgendwie tut mir die warme Temperatur gesundheitlich gut.“