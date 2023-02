In den Straßen rund ums Rathaus ist die Abstimmung Tagesgespräch. Eine kleine Umfrage vor dem Rathaus ergibt, dass darunter sowohl Gegner der Fußgängerzone, die mit „Ja“, stimmen müssen, als auch Befürworter zu finden sind, die ihr Kreuzchen bei „Nein“ setzen müssen. Von „Diese Fußgängerzone braucht kein Mensch“ bis „Toll, dass endlich was unternommen wird, um Weil aufzuwerten“, reichen die Kommentare. Birgit Hinze-Rauchfuß, Wahlvorstand, im Rathaus, bestätigt, dass der Andrang der Abstimmenden recht hoch ist. „Zeitweise hatten wir hier Schlangen bis an die Tür“, lässt sie wissen. Zusammen mit ihr betreuen Patrick Mehlin als Schriftführer und Annika Müller als Beisitzerin das Wahllokal. Bisher habe es wenige Vorfälle gegeben: „Nur manche waren zuerst im falschen Wahllokal“. Die meistgestellte Frage sei, wann man das Ergebnis erfahren könne. Im Gespräch vor dem Wahllokal ärgern sich auch über die „verwirrende“ Art der Befragung. Sicher sei nicht jedem Wähler klar, dass ein „Nein“ hier nicht Nein zur Fußgängerzone bedeute, kritisiert eine Frau.