Weil am Rhein: Viele Aktionen rund um das Velo

Gesunde Snacks am UN-Weltfarradtag

Der UN-Weltfahrradtag ist in diesem Jahr am 3. Juni. Dieser Tag wird zum Anlass genommen, um sich bei allen Radfahrern zu bedanken. Zwischen 6.30 und 8.30 Uhr werden an der Müllheimer Straße in Richtung Vitra gesunde Snacks angeboten. Velofahrer, die auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule sind oder einfach nur eine kleine Runde drehen, dürfen gerne anhalten und sich ebenso bedienen.

Zwei Tage später (5. Juni) bietet das Fahrradgeschäft Veloziped in Haltingen erneut eine Feierabendtour mit dem Rennrad oder dem E-Bike an. Los geht es um 18 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über Patrizia Schellhammer per E-Mail an kontakt@veloziped.de oder direkt im Geschäft.

13 Kommunen ziehenan einem Strang

Insgesamt 13 Kommunen machen unter der Federführung des Landkreises Lörrach mit: Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Hausen, Kandern, Lörrach, Maulburg, Rheinfelden, Schopfheim, Steinen, Todtnau und eben Weil am Rhein.

Und so wird es auch die beliebte Stempelaktion geben. Dabei beteiligen sich erneut verschiedene Kommunen aus dem Landkreis. Diese haben Preise für die fleißigen Sammler gestiftet. Teilnehmen dürfen nur diejenigen, die sich beim Stadtradeln offiziell registriert haben. Einsendeschluss für die Karten ist übrigens der 15. Juni.

Während der dreiwöchigen Kampagne bietet Veloziped in der Großen Gass in Haltingen auch einen kostenlosen, technischen Sicherheits-Check an, wobei das Fahrrad hinsichtlich der Fahrsicherheit überprüft wird (Reifen, Bremsen, Beleuchtung).

Belohnungen für die Besten beim Stadtradeln

Die Weiler Teilnehmer, die in den 21 Tagen die meisten Kilometer abspulen, erhalten zur Belohnung Preise, wie auch die Schüler, welche die längsten Strecke mit dem Velo zurückgelegt haben, teilt die Verwaltung mit.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.stadtradeln.de.