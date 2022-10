Weil am Rhein Viele Details gilt es noch zu klären

Die Musikschule verfügt über kein zentrales Gebäude. Die Überlegungen, die Alte Schule in Haltingen dafür zu nutzen, kamen bei Schiffmann ebenfalls nicht gut an. Er sehe die Dezentralisierung als Vorteil. Auf diese Weise könne in allen Stadtteilen Unterricht angeboten werden. Spörrer stellte klar, dass es darum gehe, die Verwaltung der Musikschule in einem zentralen Gebäude unterzubringen. „Das heißt nicht, dass alles dort stattfindet.“ Koger betonte, dass für die Alte Schule keine Veränderungen geplant sind, also weiterhin regulärer Schulunterricht dort stattfindet.

Es gab aber auch Lob für den Kulturamtsleiter: „Er hat sich unheimlich viele Gedanken gemacht“, meinte Ulrike Fröhlich (Grüne). „Es sind andere, neue Ideen – man muss nicht immer alles gut finden“, sagte Andreas Rühle (UFW). Weil am Rhein sei eine bedeutende Kulturstadt. Er regte an, auch Veranstaltungen in der künftigen Fußgängerzone zu bieten. Es sei eine besondere Mischung von Menschen, die in der 3-Länder-Stadt Kultur entwickeln, so Johannes Foege (SPD). Er appellierte, weiterhin eine Nischenkultur zu bieten. Das Konzept sei ein Beginn, meinte Fraktionskollege Matthis Dirrigl. Ideen könne man peu à peu umsetzen. Sein Wunsch lautete, das LGS-Gelände mehr einzubinden und zu bespielen.

Wieder zu altem Umfang

Spörrer lobte seinerseits das Verständnis und die Unterstützung, die das Kulturamt bisher seitens der Verwaltung und des Gemeinderats erfahren habe. In Zeiten von Corona habe es beispielsweise keine Etatkürzungen gegeben. Das Ziel laute, einen Angebotsumfang wie vor der Pandemie so bald wie möglich wieder zu bieten. Allerdings sei das Besucherverhalten schwer vorhersagbar. „Ein Vorteil ist, dass wir in Weil keine Abos haben.“ Es soll auch Angebote für jüngere Zielgruppen geben, aber etablierte Reihen sollen nicht vernachlässigt werden, betonte Spörrer.