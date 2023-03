Musikalisch gesehen ist die Passionszeit eine der intensivsten Zeiten des Kirchenjahres. Das erste diesjährige Orgelkonzert in St. Peter und Paul am Sonntag, dem 26. März, 18 Uhr, ist daher der Fasten- und Passionszeit gewidmet, und zwar in einer besonderen Form: Eingebettet in ein Präludium und eine Fuge, wird Leonhard Schick über Passionslieder und Choräle improvisieren.