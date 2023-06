Weil am Rhein Viele singen mit

Viel Applaus

Schnippend starteten die 15 Sängerinnen und Sänger beim Auftrittsort „Hirschenbrunnen“ mit dem namengebenden Song von Manhattan Transfer, während Johannes Henning in Personalunion als Dirigent und Pianist agierte. Der Vorsitzende Christian Olivieri machte das Publikum kurz mit dem Chor und dem Programm bekannt, ehe dann bei „I’m a believer“ (The Monkees) und „Listen to your heart“ (Roxette) zunehmend mehr Passanten stehen blieben. Auch das Wagnis, mit „Riders on the storm“ (The Doors) einen a-cappella-Song zu präsentieren, wurde mit viel Applaus belohnt.

Zuschauer stimmen mit ein

Beim zweiten Auftritt des Tages am Hebelpark wurden die Songs ebenfalls mit viel Leichtigkeit präsentiert, heißt es. Da der Solistin Silke Klement als „Kitty“ hier ein Mikrofon zur Verfügung stand, konnte sie begeisternd über den „(The) boy from New York City“ berichten. Auch beim anschließenden „Hallelujah“ (Leonard Cohen) blieben weitere Lörrach-Besucher stehen und forderten eine Zugabe. Diese wurde ihnen mit dem Beatles-Song „A hard day’s night“ gern gewährt, bei dem viele von ihnen spontan mitsangen.