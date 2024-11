Weil am Rhein: Vieles von damals ist geblieben

Regio-Kunstweg

Nachhaltige Beispiele waren zum Beispiel das Sundgauhaus als gemeinsames Projekt mit dem Écomusée in Ungersheim. Oder der Regio-Kunstweg, bei dem nach einer trinationalen Ausschreibung zwei Jahre vor der „Grün 99“ eine trinationale Jury entschied, wer von den Dreiland-Künstlern ausgewählt werden könne. Die Jury entschied sich für Künstler aus der Schweiz und Deutschland, da aus Frankreich zu wenige umsetzbare Vorschläge gekommen waren. Eine zweite trinationale Kunst-Jury sollte die Eingaben für einen Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der Hauptstraße prüfen. Aber bei den Eingaben entschied man sich für die Fortsetzung des Regio-Kunst-Wegs vom Schlaich-Turm bis zur Hauptstraße durch die Gartenstadt hindurch.

Umweltzentrum

Auch das Trinationale Umweltzentrum (Truz) wurde im Hinblick auf die Gartenschau und den Landespavillon gegründet, der seither als Zentrale für den trinationalen Verband von Umwelt-Organisationen fungiert. Sein Gründungsgeschäftsführer Thomas Schwarze erinnerte sich noch Jahre später gerne an den Anruf vom Autor dieser Zeilen. Die Frage, ob Schwarze interessiert sei an einem Sonderprogramm der VHS Weil am Rhein zur Landesgartenschau, wurde spontan befürwortet. Und so entstand in Kooperation mit dem Truz ein Sonderheft mit rund 60 Vorträgen, Exkursionen und Seminaren im Rahmen der „Grün 99“.