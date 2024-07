Weil am Rhein: Vielfältig im Einsatz für die Natur

Interreg-Projekt

Seit April 2023 gibt es eine Projekt-Initiative für das Interreg VI-Projekt. Der Themenschwerpunkt lautet „Biotoppflege durch Freiwillige“. Linn Fischer (Grüne) hakte nach: „Wie gehen Sie da ran? Welche Unterstützung bräuchten Sie?“ Es gebe derzeit einen Wechsel, erklärte der Fachbereichsleiter. Viele Menschen hätten sich jahrelang engagiert. Einige hätten auch keine Lust mehr – die Wertschätzung fehle. „Wir wollen Menschen fördern und ein Netzwerk schaffen.“ Denkbar sei auch ein „Belohnungssystem“, etwa mit kleinen Gutscheinen.

Rangerdienst

Seit dem Frühjahr sind drei Ranger aus dem Truz im Landschaftspark Wiese unterwegs. Für das Jahr 2024 gab es ein Stellenplus von 50 Prozent. „Bislang hatten wir dafür zwei halbe Stellen beim Truz“, erklärt Wiedermann auf Nachfrage unserer Zeitung. 50 Prozent gab es – zumindest für dieses Jahr – obendrauf, weil es gilt, die Leinenpflicht in der Schweiz umzusetzen, erläutert der Fachbereichsleiter. Denn die basel-städtische Regierung hat im März eine Verordnung zum Wildtier- und Jagdgesetz zum Schutz von Vögeln und Säugetieren in der Hauptsetz- und Brutzeit vom 1. April bis 31. Juli beschlossen – und damit gilt Leinenpflicht für Hunde in Wald und Wiesen. Neu im Ranger-Team ist Frank Maike, der auch vorher schon beim Truz gearbeitet hat.